Ученые назвали наиболее уязвимую для гриппа категорию людей

Исследователи чикагского университета пришли к выводу, что пожилые люди чаще других заражаются вирусом гриппа и реже приобретают иммунитет к нему после сделанных прививок, сообщают «Известия».

В ходе серии экспериментов ученые выяснили, что с возрастом в человеческом организме плазмобласты (клетки, производящие антитела к уже знакомым вирусам в «промышленных» масштабах — прим.ред.) перестают вырабатывать определенный набор антител, который способен реагировать на широкий спектр вирусов. Напротив, у молодых людей вырабатывается огромное количество антител, способных бороться с конкретными штаммами гриппа.

Специалисты отметили, что данное исследование объяснило, почему многие вакцины имеют негативное воздействие на пожилых людей и в будущем поможет при создании новых видов иммунобиологических препаратов от гриппа.

Ранее Пятый канал сообщал, что четыре тысячи школ и детсадов в России закрыты из-за гриппа и ОРВИ. Ученики переведенных на карантин заведений временно занимаются дома.