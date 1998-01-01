Леди Гага и Кристиан Карино разорвали свою помолвку

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Слухи об этом поползли после того, как фанаты заметили певицу на церемонии вручения «Грэмми» без обручального кольца.

Фото: Instagram @christiangaga_love

Американская певица Леди Гага и ее жених Кристиан Карино разорвали свою помолвку. Об этом заявил представитель артистки, сообщает People.

— Это просто не сработало. Отношения иногда заканчиваются. Длинных драматических историй не бывает, — сообщил источник издания.

Instagram @ladygaga

Предположения, что пара рассталась появились после того, как фанаты обратили внимание на отсутствие обручального кольца у Леди Гаги на церемонии вручения премии «Грэмми» 10 февраля.

Певица встречалась с Кристианом Карино с февраля 2017 года.

Ранее Пятый канал сообщал, что Леди Гагу высмеяли в сети за привычку подглядывать. В Twitter набирает популярность видео, на котором певица украдкой заглядывает в чужой смартфон.

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