Актера из сериала «Дальнобойщики» Виталия Абдулова избили в Москве

Актера из сериала «Дальнобойщики» Виталия Абдулова избили в подъезде собственного дома на севере Москвы ночью, 20 февраля.

Как стало известно Пятому каналу, на Абдулова набросились, когда он пытался выгнать из подъезда проституток. В результате ему пришлось обратиться в больницу. Медики диагностировали у артиста ушибы мягких тканей головы, назначили лечение и отпустили домой.

Виталий Абдулов известен российским зрителям своими ролями в телесериалах «Солдаты» и «Дальнобойщики».

Ранее Пятый канал сообщал об избиении актера театра Романа Виктюка — Александра Дзюбы.