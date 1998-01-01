Актер театра Романа Виктюка рассказал, что его жестоко избил коллега по сцене

Актер театра Романа Виктюка Александр Дзюба написал в Instagram, что его жестоко избил партнер по труппе Иван Никульча. В доказательство пострадавший опубликовал фотографии своего лица и соответствующие медицинские справки.

По его словам, нападение на него произошло во время гастролей театра в Петербурге утром 19 января в гостинице «Октябрьская».

— Бессмысленное, жестокое, без предупреждения, с выпадом из-за угла, в прямом смысле этого слова! Я спросил: «За что?», но в ответ услышал лишь угрозы! — подписал фотографию артист.

В результате полученных травм Дзюба не смог участвовать в дальнейших спектаклях и находится на больничном по сей день. Актер уверен, что все это — происки недругов, которые пытаются выжить его из театра, в котором он прослужил около 20 лет.

Instagram @dzubing

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