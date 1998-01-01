Эксперт оценил шансы России на победу в случае войны с НАТО

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Замглавы Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков предположил, что исход противостояния в локальном конфликте не решит одно лишь численное превосходство в военной технике.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

ВВС России не уступят НАТО господство в воздухе в случае локального конфликта на территории третьей страны. Об этом говорится в статье доктора военных наук Константина Сивкова для «Военно-промышленного курьера».

Он отметил, что Североатлантический Альянс способен в сжатые сроки создать группировку войск численностью до 2,5 тысячи самолетов, 1,5 тысячи вертолетов и 600 беспилотников. Также в арсенале США и европейских союзников есть свыше двух тысяч крылатых ракет.

По словам эксперта, Россия сможет успешно противостоять НАТО при условии создания и обеспечения устойчивости всевысотного радиолокационного поля. Несмотря на достаточное количество тяжелых истребителей, боевых вертолетов, самолетов стратегической авиации и штурмовиков, сказывается недостаток самолетов дальней и разведывательной авиации, а также легких истребителей.

Сивков пишет, что в случае глобальной затяжной войны Москва может перейти к «применению ядерного оружия, как тактического, так и стратегического», чтобы остановить агрессию.

Ранее Пятый канал сообщал, что в США обеспокоены российским аналогом противотанкового ракетного комплекса Javelin.

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