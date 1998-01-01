В США обеспокоены российским аналогом противотанкового ракетного комплекса Javelin

Американское издание The National Interest посвятило статью новой российской разработке — противотанковому ракетному комплексу.

Автор материала отмечает, что «убийца танков» способен нанести удар сверху по незащищенной части бронированной машины. Кроме того, серьезные опасения экспертов из США вызывает инновационный принцип новых ПТРК «выстрелил и забыл», который позволяет атаковать танки из неподготовленных помещений.

Специалисты считают, что новый российский противотанковый комплекс нельзя сравнивать с более громоздким и нескорострельным Javelin. По их мнению, новинка российского ОПК будет представлять угрозу для стоящих на вооружении НАТО танков Abrams, которых не убережет усиленная и активная система защиты.

Ранее Пятый канал рассказывал о масштабной модернизации ракетного оружия российских войск.