Россия совместно с Индией построит гиперзвуковую ракету под названием Brahmos-2. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что ракета будет строиться на российско-индийском предприятии BrahMos Aerospace. Ее скорость будет выше, чем у обычной Brahmos — 3,5 маха. Однако дальность останется прежней — 300 километров.

Впоследствии Brahmos-2 планируют устанавливать на самолеты МиГ-29 и Су-30МКИ, а также поставлять на экспорт.

— Есть интерес у третьих стран, — отметил директор департамента информационных технологий BrahMos Правин Патхак.

Первые испытания ракеты предварительно запланированы на конец 2023 года.

Ранее Пятый канал сообщал, что Франция начала разработку ракетного комплекса, сравнимого с российским «Авангардом».