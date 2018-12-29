Франция разрабатывает ответ гиперзвуковому «Авангарду» России

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Собственное аналогичное оружие французы покажут через пять лет, сообщает издание National Interest.

Фото: Министерство обороны РФ

Франция разрабатывает супероружие для ответа российскому гиперзвуковому «Авангарду». Проект планируется реализовать за пять лет, а первые пробные полеты состоятся уже в 2021 году, сообщает издание National Interest.

Называется проект V-Max. Ожидается, что французские специалисты разработают и создадут планирующий гиперзвуковой боевой блок. Также сообщается, что он будет разгоняться до шести тысяч километров в час.

Известно, что над созданием гиперзвукового оружия будет работать компания ArianeGroup. За основу специалисты возьмут сверхзвуковую ракету системы «воздух-воздух» ASN4G.

Если разработка будет успешной, Франция сможет войти, в так называемый «гиперзвуковой клуб», то есть в число стран, имеющих соответствующее вооружение. Самым передовым гиперзвуковым оружием на сегодняшний день является российский «Авангард», который считается невидимым для сил противовоздушной обороны США.

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