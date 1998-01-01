Пассажиры сняли на видео пьяный скандал на рейсе Самара — Гоа

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Из-за агрессивного поведения некоторых туристов борт авиакомпании Azur Air вылетел в Индию с трехчасовой задержкой.

Фото, видео: © РИА Новости / Наталья Селиверстова, ВКонтакте @region_samara

19 февраля компания нетрезвых пассажиров устроила скандал на борту самолета, который должен был вылететь из Самара на Гоа. На кадрах, сделанных очевидцами, видно, как двое мужчин сражаются за места в самолете.

Сели все на свои места. Мы же из-за тебя никуда не полетим. Двигайся туда, к стене, быстро к иллюминатору садись! — обратился к нарушителю крупный мужчина.

Но вместо ответа оппонент начал сопротивляться и попытался задеть мужчину ногой. В скандал тут же вмешивается женщина, которая не хочет видеть такого соседа рядом со своим ребенком.

Когда командир экипажа понял, что решить проблему у его команды не получится, он вызвал на борт сотрудников полиции. В результате дебошира, вместе с его женой и двумя маленькими детьми сняли с рейса. Еще несколько часов понадобилось на то, чтобы найти их чемоданы в багажном отделении.

Ранее Пятый канал публиковал видео дебоша на рейсе Петербург — Анталия.

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