Петербургские школьники получили ожоги глаз во время урока

Прокуратура организовала проверку в гимназии № 205 на юге Петербурга после того, как второклассники получили ожоги глаз и лица. По информации Пятого канала, дети пострадали от включенной во время урока кварцевой лампы. Об этом сообщает телеканал 78.

На сайте ведомства сообщают, что трое школьников доставили в одну из больниц города, где была оказана медицинская помощь. Позже их отпустили домой.

После инцидента в гимназии было решено провести проверку на предмет безопасности условий для учащихся. Подробности случившегося уточняются.

Ранее Пятый канал сообщал, что школьник скончался во время урока во Владивостоке.