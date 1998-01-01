Школьник скончался во время урока во Владивостоке

Следователи проводят проверку по факту смерти ученика в одной из школ Владивостока, передает РИА Новости.

Трагедия произошла 8 февраля. 12-летнему мальчику стало плохо на уроке, через полтора часа наступила смерть школьника. Прибывшие медики все это время безуспешно пытались реанимировать ученика.

По предварительной версии, причиной смерти стала внезапная остановка сердца. В Следственном комитете по Приморскому краю устанавливают все обстоятельства трагедии.

По предварительным данным, мальчика вероятнее всего можно было спасти, однако в учебном заведении не оказалось врача, из-за этого за помощью пришлось обращаться в соседнюю поликлинику. Кроме того, местные журналисты утверждают, что реанимационную бригаду пришлось долго ждать.

Ранее Пятый канал рассказывал о белорусском школьнике, который кровожадно расправился с учительницей и одноклассником.