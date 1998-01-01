Видео: Пострадавший в драке актер Абдулов вступил в перепалку с полицейским

, 14:31 Эксклюзивное видео 81

Звезда сериалов «Дальнобойщики» и «Солдаты» получил ушиб мягких тканей головы в потасовке у своего дома в ночь на 20 февраля.

Фото, видео: instagram @osiris_99, Пятый канал

Инцидент, который произошел с актером Виталием Абдуловым у его дома, попал на видео. На этих кадрах он возбужденно размахивает руками, кричит и пытается снимать прибывшего сотрудника полиции на камеру мобильного телефона. Очевидцы сообщают, что мужчина был нетрезв.

Ранее Пятый канал рассказывал, что звезда сериалов «Дальнобойщики» и «Солдаты» пострадал в драке с прохожим, когда якобы пытался выгнать проституток из подъезда своего дома на севере Москвы. Инцидент произошел в ночь на 20 февраля.

В больнице врачи диагностировали у Абдулова ушибы мягких тканей головы. После оказания медицинской помощи его отпустили домой.

Читайте также

Пятый канал в Яндекс.НовостиДобавляйте Пятый канал в список ваших источников в Яндекс Новостях

Последние новости

15:24
«Это банный халат?»: Цымбалюк-Романовская шокировала поклонников нарядом
15:17
Матвиенко: все инициативы президента будут реализованы в ближайшее время
15:09
«Идиотизм присутствует»: Пригожин поддержал провокационное заявление Макаревича
15:04
Путин: РФ не станет первой размещать в Европе ракеты средней и меньшей дальности
14:58
Стали известны подробности инцидента с детьми, получившими ожоги в гимназии
14:47
«Пусть посчитают» — Путин предостерег США от необдуманных шагов
14:44
Железнодорожный тоннель обрушился на юго-востоке Франции
14:41
Россияне устроили челлендж с гигантскими снеговиками — фото
14:36
Путин предложил ввести ипотечные каникулы для россиян, лишившихся дохода
14:33
Россия и Индия создадут гиперзвуковую ракету Brahmos-2 — видео
14:31
Видео: Пострадавший в драке актер Абдулов вступил в перепалку с полицейским
14:22
Путин: Создание комплекса «Авангард» соразмерно запуску первого спутника
14:07
Путин назвал страны НАТО «подхрюкивающими сателлитами» США в вопросе ДРСМД
14:04
Путин: атомная подлодка с «Посейдоном» будет спущена на воду весной 2019 года
14:02
Соцсети обсуждают кадры «геройского» поведения Порошенко на Майдане
13:52
Петербургские школьники получили ожоги глаз во время урока
13:46
Путин: нужно пересчитать выплаты пенсионерам с 2019 года
13:41
Космические «руссо туристо»
13:39
Владимир Путин призвал правительство создать отечественный «зеленый» бренд
13:29
Владимир Путин анонсировал субсидию в триллион рублей на борьбу с онкологией

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

27 января

«А где?»: пользователи не нашли следов побоев у Богомолова

«Зенит» против «Фенербахче» — где посмотреть трансляцию матча онлайн
«Байер» против «Краснодара» — где посмотреть трансляцию матча онлайн
Как правильно поститься — продукты и меню на дни Великого поста
21 марта — годовщина присоединения Крыма к России

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

И снова лучшие из лучших! Сразу три проекта Пятого канала на пьедестале победителей!

Шоу «Алые паруса 2018 » и «Марафон добра» получили первое место одной из самых престижных премий BEMA, а онлайн-кастинг к сериалу «Свои» получил почетное третье место!

5-tv.ru

Цифры дня

«Известия. Главное» — нам доверяют телезрители России!

9 февраля итоговый выпуск программы «Известия. Главное» принёс Пятому каналу почётное второе место среди всех федеральных телеканалов с долей 8,9% в аудитории «Все 25-59 с высоким доходом».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Сразу три проекта Пятого канала на пьедестале победителей одного из самых престижных фестивалей Best Experience Marketing Awards

И снова лучшие из лучших! Сразу три проекта Пятого канала на пьедестале победителей!

5-tv.ru

Реклама