Видео: Пострадавший в драке актер Абдулов вступил в перепалку с полицейским

Инцидент, который произошел с актером Виталием Абдуловым у его дома, попал на видео. На этих кадрах он возбужденно размахивает руками, кричит и пытается снимать прибывшего сотрудника полиции на камеру мобильного телефона. Очевидцы сообщают, что мужчина был нетрезв.

Ранее Пятый канал рассказывал, что звезда сериалов «Дальнобойщики» и «Солдаты» пострадал в драке с прохожим, когда якобы пытался выгнать проституток из подъезда своего дома на севере Москвы. Инцидент произошел в ночь на 20 февраля.

В больнице врачи диагностировали у Абдулова ушибы мягких тканей головы. После оказания медицинской помощи его отпустили домой.