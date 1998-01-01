Какие еще сюрпризы зима подготовила для жителей России — репортаж

, 17:47 Эфирная новость 40

Саратов, Казань, Самара, Ульяновск, Оренбург, Тольятти — все регионы тонут в снегу.

Фото, видео: © РИА Новости / Виктор Гуменюк, Пятый канал

Тема:
Погода 3619

Конец зимы может порадовать россиян весенней погодой. Синоптики заявляют: в ближайшую декаду на большей части страны температура воздуха будет выше нормы. Осталось продержаться всего несколько дней.

Тем не менее, пока зима не сдается. Снежный шторм держит в ежовых рукавицах Оренбург — там объявили режим ЧС. Замело улицы, нарушена работа общественного транспорта. Машины скорой помощи вязнут в сугробах.

Метель не покидает и соседние регионы. Сложная обстановка в Самарской, Саратовской, Ульяновской областях, в Татарстане. На федеральных трассах водители пытаются выбраться из снежного плена. Ограниченная видимость, заносы, гололед — и, как результат, рекордное количество аварий.

Подробнее смотрите в видеосюжете.

Ранее Пятый канал рассказал, что Поволжье тонет в снегу уже долгое время.

Тема:
Погода 3619
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