Видео: Поволжье утопает в снегу, растет количество аварий

Поволжье тонет в снегу уже вторые сутки подряд: Саратов, Оренбург, Тольятти, — ситуация на дорогах везде одинаковая.

Метель не покидает и соседние регионы. Сложная обстановка в Самарской и Ульяновской областях, в Татарстане. На федеральных трассах водители пытаются выбраться из снежного плена. Ограниченная видимость, заносы, гололед и как результат — рекордное количество аварий. Как зимняя сказка стала кошмаром — смотрите в видеосюжете.

Ранее Пятый канал сообщал, что ураганный ветер оставил без света горные села Дагестана.