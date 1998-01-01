Один из пострадавших при сходе лавины в Швейцарии скончался

В Швейцарии завершилась масштабная спасательная операция в среду, 20 февраля. В Альпах на лыжную трассу вечером, 19 февраля, сошла лавина. Этот момент снял один из туристов. Ему удалось вырваться из смертельной ловушки, всего на несколько метров опередив лавину.

Из-под снега достали четверых туристов. Состояние одного из них — гражданина Франции — было крайне тяжелым, он позднее скончался в больнице. По данным генерального консульства РФ, россиян среди пострадавших нет. Спасатели дежурят на месте ЧП.

Ранее Пятый канал сообщал, что в штате Джамму и Кашмир на севере Индии снежной лавиной накрыло джип с десятью пассажирами. Несчастный случай произошел на высоте более пяти тысяч метров возле высокогорного перевала Кхардунг-Ла.