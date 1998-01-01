Видео: Масштабный митинг против антисемитизма и неонацизма прошел в Париже

Париж объединился против антисемитизма и неонацизма. Масштабный митинг в центре французской столицы собрал порядка 20 тысяч человек. Среди участников были премьер-министр Франции Эдуар Филипп, экс-президенты Николя Саркози и Франсуа Олланд. Ждали и Эммануэля Макрона, но он так и не появился. Зато его противники — «желтые жилеты» — пришли и заявили, что их социальный протест мирный. Они осуждают националистов и радикалов, которые в последнее время все чаще устраивают драки и беспорядки, оскорбляют евреев и оскверняют мемориалы жертвам Холокоста.

Ранее Пятый канал сообщал, что десятки тысяч «желтых жилетов» в очередной раз вышли на улицы во Франции. Протестующие потребовали изменений во внутренней политике государства.