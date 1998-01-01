Десятки тысяч «желтых жилетов» снова вышли на улицы во Франции

Триумфальное восшествие на венесуэльский олимп господина Гуйадо, кажется, закончилось. Марши его сторонников захлебнулись. В Каракасе все спокойно. Но Хуан не сдается, он по-прежнему считает себя президентом. А за его плечами несколько тысяч поклонников. И что более весомо — вся рать Белого дома.

Господин Болтон, советник Трампа по национальной безопасности, призвал Россию признать этого самого Гуайдо, как все цивилизованные люди.

— Еще есть время для России и других присоединиться к сообществу ответственных наций в признании Гуайдо, Национального собрания и в пути к свободе и процветанию Венесуэлы, — заявил политик.

Остается буквально два вопроса: господин Болтон, уточните сколько именно времени вы нам отвели? И второй — а если мы против, то что? На самом деле, угроза силового вмешательства США сохраняется. К сожалению, как показывает практика, она всегда есть — когда Штатам что-то надо.

А о серьезности намерений говорит тот факт, что всю неделю признания от других светочей демократии сыпались на голову Гуайдо как из рога изобилия: Швеция, Дания, Британия, Испания, Австрия, Нидерланды, Германия, Польша и Румыния. Вишенка на этом праздничном торте, конечно, твит Эммануэля Макрона, в котором он признал Хуана Гуайдо временным президентом. А уже во вторник на улицы Парижа вышли французы в «желтых жилетах» — выражать свое мнение в соответствии с нормами демократии. Но их встретили слезоточивым газом, водометами и резиновыми пулями. Какая-то непоследовательность!

Но знаете почему так? Потому что Макрон боится этих протестов. Страх Эммануэля уже расползается по другим президентским и премьерским резиденциям Европы. Там помнят, что в 1968 году французским демонстрантам удалось кардинально изменить страну, и там видят, что желтые жилеты обрели такую поддержку населения, которая политикам и не снилась.

— Эй, Эммануэль Макрон, мы чувствуем, как растет только твоя зарплата!

Так звучит марсельеза, в которой после каждой строчки обращение к президенту республики. Малоприятное. Ключевые слова новой версии гимна — предательство народа со стороны властей.

— Вы загнали нас в нищету! Мы — не каторжники!

Первая в этом году всеобщая забастовка во Франции начинается, как и положено главной многовековой национальной традиции, с площади у центральной ратуши. Песни, кричалки, шоу с переодеваниями — в ход идет всё, чтобы достучаться до президента и правительства.

— Мы все здесь солидарны и хотим снижения налогов, увеличение социальные выплат, остановки финансирования корпораций государством, — говорит работник железных дорог, Жак Мэтр.

Вдоль Лувра по главной коммерческой улице Риволи рука об руку идут заводчане и железнодорожники, преподаватели и ремесленники, студенты и врачи.

— Я работаю в государственном госпитале. У меня статус чиновника, но мне приходится с каждой сменой делать больше с меньшим количеством персонала с меньшей зарплатой. Власти нас презирают! Чего можно ждать от этого бывшего банкира! — заявляет Валери Пистон, медицинский работник.

— Мы против такого общества! Молодежь вкалывает как проклятая, а старики — в нищете! Повысьте нам зарплаты.

Примерно такие выкрики периодически звучат из громкоговорителей. Это, пожалуй, один из главных месседжей всефранцузской забастовки, которая объединила все слои населения Пятой республики.

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Желтые жилеты и красные флаги профсоюзов. После 12 актов неповиновения многим из них больше не нужно прятать лица.

— Наша власть предлагает собраться на дебаты, но мы уже отправляли им несколько раз предложения о повышении качества жизни. Пока только обещания, — говорит Фабиен Руссель, генеральный секретарь коммунистической партии Франции.

Тех, кого не разогнали дубинками и щитами, и кто дошел до Площади Согласия, ждет бронетехника и порция слезоточивого газа. Правительство бьет народ из всех своих орудий. Нижняя палата французского парламента на этой неделе одобрила министерский закон против бунтовщиков.

— Бывший министр образования, такой умный человек, философ и так далее высказался так, что надо стрелять в толпу. Я не помню такого, — отмечает Дмитрий дэ Кошко, президент франко-российской ассоциации.

Потомок белых эмигрантов, историк и литературовед Дмитрий де Кошко все свои 60 лет проживший в Париже, объясняет, что протесты в сегодняшней Франции — беспрецедентны. Это как голодные бунты крестьян Средневековья и революция парижской коммуны вместе взятые. Точнее подавление несогласных. Максимально жестко и бесцеремонно. Впрочем, «верхи», похоже, просто не могут иначе. Желтые жилеты — больше не разрозненные кучки бунтовщиков, уставшие от лицемерия власти.

— Мы тесно контактируем с такими же движениями в Испании, Венгрии, Португалии, Германии, плотно работаем с движением «Пяти звезд» в Италии и так далее. Я уверен, что это настоящая народная коалиция в Европе из сотен тысяч, и придя все вместе к власти, создав партию, мы сможем изменить жизнь людей, — поясняет Айк Шагинян, один из лидеров движения «Желтые Жилеты».

Из-за «жилетов» теперь даже ссорятся недавние политические союзники. Вице-премьер Италии Луиджи ди Майо выложил фото с представителями французского движения с подписью «Ветер перемен повеял и по ту сторону Альп». Между соседями по ЕС разгорелся невиданный со Второй Мировой скандал. Франция отзывает из Рима посла и намекает на разрыв дипотношений с Италией.

— Массовые беспорядки в мае 1968-го привели к слиянию сил студентов и рабочих, и сейчас возникает то же самое — жилеты и профсоюзы. Это настоящая угроза всей европейской власти. Только я сомневаюсь, что Макрон способен будет это преодолеть, — считает Тьерри Мариани, депутат Национального собрания Франции.

Глава Пятой республики, судя по активности в соцсетях, больше предпочитает заниматься внешней политикой. В одном из твитов он рассуждает о свободе венесуэльского народа и оказывает поддержку самопровозглашенному президенту Гуайдо. Вслед за США, Макрон, кажется, решил без всяких раздумий: легитимности больше у лидера оппозиции, нежели у законно избранного главы государства.

— Это говорит человек, который сохраняет власть в стране, где он расстреливает резиновыми пулями и калечит газом протестующих, причем каждую неделю. Макрон в своем глазу бревна не замечает, — говорит Франсуа Рюффен, депутат Национального собрания Франции.

Свое национальное блюдо — венесуэльские арепас, то есть лепешки из кукурузной муки с разными начинками, Кели Миранда в ресторанчике у Монмартра готовит уже несколько лет. Снимать себя девушка разрешает, но вот от интервью очень долго отказывается — говорит, боится расплакаться, если будем спрашивать про родину. Под Каракасом у нее и мужа остались самые близкие.

— Мою страну доводит до крайности именно эта жестокая борьба за власть. Оппозиция очень сильно подливает масла в огонь. Я не верю, что им нужно что-то кроме денег и ресурсов, — рассуждает Кели.

По мнению Кели и ее мужа, президенту их новой родины не стоит вмешиваться в дела чужой страны, сначала надо навести порядок в своей. Впрочем, левые силы Пятой республики тоже отказались считать самобъявленного президента Гуаидо легитимным. Вслед за ними за Мадуро заступается Италия и блокирует заявление Евросоюза о признании Гуайдо. Очевидно, раскол в Европе усиливается, в то время как желтые протесты продолжают гулять по Европе.