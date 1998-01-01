В России приступили к разработке нового ГОСТа для реагентов, которыми посыпают дороги и тротуары в гололед. Теперь будет четко определено, каким должен быть размер гранул. Так специалисты уже пришли к выводу, что в составе смесей не должно быть частиц диаметром более восьми миллиметров. Не более 15% могут занимать гранулы размером от четырех до восьми миллиметров, и не менее 75% отводится тем, что не превышают четыре миллиметра.

Такое решение основано на жалобах россиян: слишком мелкие частицы превращаются в пыль и мешают дышать, слишком крупные — портят машины и обувь. И если сейчас в разных регионах применяют микс из песка и технической соли, то в новом стандарте, как ожидается, пропишут использование нового вида двухфазного реагента — по сути, это смесь твердого и жидкого веществ.

Проект ГОСТа, как сообщается, разрабатывают по заказу Ассоциации зимнего содержания дорог при Торгово-промышленной палате. Потом документ должен одобрить Росавтодор. Ожидается, что утвердят новый стандарт к началу очередного зимнего сезона — в октябре 2019 года.

Ранее Пятый канал рассказал, что в России планируют покрыть дороги «суперасфальтом».