Видео: Новый экипаж МКС приступил к сдаче экзаменов

Экипаж новой экспедиции МКС сдает сложную «сессию». Каждый экзамен — это испытание форс-мажором. И от того, как проявит себя «звездное трио» на Земле, зависит, зажгут ли зеленый свет для полета в космос.

Это уже не первая попытка американского астронавта и российского космонавта попасть на МКС. Алексей Овчинин и Ник Хейг должны были оказаться на МКС в октябре 2018 года. Но тогда старт закончился аварией.

Следующий полет запланирован на 14 марта, однако члены команды уже знают, что возьмут с собой в путешествие: это фотографии родных и близких, а также талисман — плюшевую таксу.

Обо всех испытаниях космонавтов смотрите подробнее в видеосюжете.

Ранее Пятый канал сообщал, что число российских космонавтов на Международной космической станции увеличится до трех человек в 2020 году после запуска лабораторного модуля «Наука».