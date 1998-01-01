Видео: Новый экипаж МКС приступил к сдаче экзаменов

, 18:39 Эфирная новость 37

«Космическую вахту» отправятся нести россиянин Алексей Овчинин, а также астронавты НАСА Ник Хейг и Кристина Кох.

Фото, видео: ТАСС / Михаил Джапаридзе, Пятый канал

Экипаж новой экспедиции МКС сдает сложную «сессию». Каждый экзамен — это испытание форс-мажором. И от того, как проявит себя «звездное трио» на Земле, зависит, зажгут ли зеленый свет для полета в космос.

Это уже не первая попытка американского астронавта и российского космонавта попасть на МКС. Алексей Овчинин и Ник Хейг должны были оказаться на МКС в октябре 2018 года. Но тогда старт закончился аварией.

Следующий полет запланирован на 14 марта, однако члены команды уже знают, что возьмут с собой в путешествие: это фотографии родных и близких, а также талисман — плюшевую таксу.

Обо всех испытаниях космонавтов смотрите подробнее в видеосюжете.

Ранее Пятый канал сообщал, что число российских космонавтов на Международной космической станции увеличится до трех человек в 2020 году после запуска лабораторного модуля «Наука».

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