Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан, выложил в Instagram видео, на котором хвастается поджарой фигурой. Распахнув халат, Тарзан демонстрирует проработанный пресс и грудные мышцы.

— Я буду хвастаться своей стройностью, за пару дней слил немножко воды и не могу не похвастаться, — гордо рассказывает Глушко.

Пользователи оценили «стриптиз» Тарзана, хотя, как оказалось, видео было рекламой средства для похудения.

— Ну, красавчик! Плавки, правда, высоковато натянул.

— Серега, молодчага, все правильно. Семье привет. С наступающим тебя и сына.

— Что? Не желает смотреть? Да сейчас, подождите я еще и вторые очки напялю, — написали в комментариях к видео.

Ранее Пятый канал публиковал видео с совместного концерта Тарзана и Наташи Королевой.