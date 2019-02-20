Фристайлистка Комиссарова, получившая травму позвоночника, сообщила о беременности

Мария Комиссарова — фристайлистка, получившая серьезную травму позвоночника на тренировке перед соревнованиями на зимних Олимпийских играх в Сочи, сообщила своим поклонникам радостную новость. Девушка вскоре станет мамой во второй раз. О скором прибавлении в своей семье Мария поделилась на своей странице в Instagram.

— Все больше не могу молчать. Я беременна! Так тяжело вам не рассказывать было, а ведь уже 13 недель, второй триместр начался, — написала Комиссарова.

К публикации было прикреплено трогательное видео, на котором запечатлен поход девушки вместе с мужем на УЗИ. Сначала в кадре появляется монитор аппарата, на котором виден будущий малыш, а после в кадре сама Мария с супругом позируют со снимками, сделанными по результатам исследования.

Трагические события, заставившие Марию Комиссарову сесть в инвалидную коляску, произошли пять лет назад на Олимпиаде в Сочи. Девушка выступала в составе российской сборной на соревнованиях по фристайлу. Лыжница совершила неудачный заезд во время тренировки — падение при прохождении трассы оказалось критичным. Врачи долго боролись за жизнь Марии, однако после перелома позвоночника, девушка не смогла больше ходить. Позже она вышла замуж, родила первенца и переехала жить в Испанию. Сейчас Комиссарова ведет Instagram-блог о материнстве с инвалидностью.