Фристайлистка Комиссарова, получившая травму позвоночника, сообщила о беременности

, 16:04 Видео 118

Спортсменка опубликовала в социальной сети трогательный ролик, где рассказала о скором прибавлении в семействе.

Фото: instagram @chaadaeva_maria

Мария Комиссарова — фристайлистка, получившая серьезную травму позвоночника на тренировке перед соревнованиями на зимних Олимпийских играх в Сочи, сообщила своим поклонникам радостную новость. Девушка вскоре станет мамой во второй раз. О скором прибавлении в своей семье Мария поделилась на своей странице в Instagram.

— Все больше не могу молчать. Я беременна! Так тяжело вам не рассказывать было, а ведь уже 13 недель, второй триместр начался, — написала Комиссарова.

К публикации было прикреплено трогательное видео, на котором запечатлен поход девушки вместе с мужем на УЗИ. Сначала в кадре появляется монитор аппарата, на котором виден будущий малыш, а после в кадре сама Мария с супругом позируют со снимками, сделанными по результатам исследования.

 
 
 
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Все, больше не могу молчать 🤐 ⠀ Я БЕРЕМЕННА 😊🤰👼 ⠀ Хватит про суды, всем достанется по заслугам🤞давайте о хорошем, а то нельзя мне нервничать😉 ⠀ Так тяжело вам не рассказывать было, а ведь уже 13 недель, 2й триместр начался☺️🙏😉 ⠀ Ну что, кто догадывался? 😀в первый раз сразу все спалили, а сейчас (•) (•) не растут так активно, как тогда😆 ⠀#беременность #вожиданиичуда #мама #скоромама #мамадважды

Публикация от  🌟 Мама На Колесах🌟 (@chaadaeva_maria)

Трагические события, заставившие Марию Комиссарову сесть в инвалидную коляску, произошли пять лет назад на Олимпиаде в Сочи. Девушка выступала в составе российской сборной на соревнованиях по фристайлу. Лыжница совершила неудачный заезд во время тренировки — падение при прохождении трассы оказалось критичным. Врачи долго боролись за жизнь Марии, однако после перелома позвоночника, девушка не смогла больше ходить. Позже она вышла замуж, родила первенца и переехала жить в Испанию. Сейчас Комиссарова ведет Instagram-блог о материнстве с инвалидностью.

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