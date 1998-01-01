Парализованная спортсменка хочет отсудить 55 миллионов рублей у лечащего врача

Невский суд Санкт-Петербурга начал рассматривать иск на 55 миллионов рублей российской спортсменки-фристайлистки Марии Чаадаевой, получившей серьезную травму позвоночника на тренировке перед соревнованиями на зимних Олимпийских играх в Сочи. Ответчиком выступает ее лечащий врач Евгений Блюм, который взялся за реабилитацию девушки.

— В Германии врачи мне сказали, я там восстанавливалась после операции в реабилитационной клинике — в самой лучшей в мире — мне сказали там, что моя травма не подлежит восстановлению, что мне надо учиться жить на коляске. Но я это категорически не хотела принимать! И знала, что, наверное, есть какие-то методы, просто нужно хорошенько поискать. И наткнулась на клинику доктора Блюма, — рассказывает Чаадаева.

Травму Мария, тогда еще до замужества Комиссарова, получила 15 февраля 2014 года в Сочи. В местной больнице ей сделали операцию и поставили неутешительный диагноз — паралич ног. Буквально через пару дней спортсменку транспортировали в Германию. Доктора клиники экстренной хирургии и центра травматологии согласились с российскими коллегами: современный уровень медицины пока не позволяет поднять на ноги больных с такими повреждениями, и девушке придется жить в инвалидной коляске.

Через общих знакомых с Марией Чаадаевой познакомился врач Евгений Блюм. Он обследовал спортсменку в своей клинике в испанской Марбелье и, судя по иску, сообщил, что спинальные функции подлежат восстановлению. Месяц лечения по методике доктора Блюма стоил 2,3 миллиона рублей. Мария провела у него 22 месяца, с мая 2014-го по февраль 2016 года. Стоимость курса составила 51 миллион рублей.

Как заявила в суде адвокат Чаадаевой, документальных подтверждений оплаты всей суммы у истицы нет, так как часть лечения якобы оплачивалась наличными. В свою очередь представитель Блюма не отрицал получение 23 миллионов рублей за курс реабилитации, но услугу доктор считает оказанной, так как очевидный прогресс будто бы наступил. И спортсменке никто не давал гарантий восстановления двигательных функций, давался всего лишь оптимистичный прогноз.

Мария Чаадаева также просит взыскать с клиники доктора Блюма пять миллионов рублей компенсации морального вреда. Она считает себя обманутой и перенесшей в связи с этим обманом нравственные страдания.

Первое заседание по существу назначено на 25 декабря, в суде планируются выступления Марии Чаадаевой и Евгения Блюма.

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