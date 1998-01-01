Парализованная спортсменка хочет отсудить 55 миллионов рублей у лечащего врача

, 22:05 Видео 628

Российская фристайлистка, получившая травму накануне Олимпиады-2014, просит суд взыскать убытки и компенсировать моральный вред.

Фото, видео: Пятый канал

Невский суд Санкт-Петербурга начал рассматривать иск на 55 миллионов рублей российской спортсменки-фристайлистки Марии Чаадаевой, получившей серьезную травму позвоночника на тренировке перед соревнованиями на зимних Олимпийских играх в Сочи. Ответчиком выступает ее лечащий врач Евгений Блюм, который взялся за реабилитацию девушки.

— В Германии врачи мне сказали, я там восстанавливалась после операции в реабилитационной клинике — в самой лучшей в мире — мне сказали там, что моя травма не подлежит восстановлению, что мне надо учиться жить на коляске. Но я это категорически не хотела принимать! И знала, что, наверное, есть какие-то методы, просто нужно хорошенько поискать. И наткнулась на клинику доктора Блюма, — рассказывает Чаадаева.

Читайте также

Илья Авербух о деньгах, допинге и будущем российского спорта — большое интервью

Травму Мария, тогда еще до замужества Комиссарова, получила 15 февраля 2014 года в Сочи. В местной больнице ей сделали операцию и поставили неутешительный диагноз — паралич ног. Буквально через пару дней спортсменку транспортировали в Германию. Доктора клиники экстренной хирургии и центра травматологии согласились с российскими коллегами: современный уровень медицины пока не позволяет поднять на ноги больных с такими повреждениями, и девушке придется жить в инвалидной коляске.

Через общих знакомых с Марией Чаадаевой познакомился врач Евгений Блюм. Он обследовал спортсменку в своей клинике в испанской Марбелье и, судя по иску, сообщил, что спинальные функции подлежат восстановлению. Месяц лечения по методике доктора Блюма стоил 2,3 миллиона рублей. Мария провела у него 22 месяца, с мая 2014-го по февраль 2016 года. Стоимость курса составила 51 миллион рублей.

Как заявила в суде адвокат Чаадаевой, документальных подтверждений оплаты всей суммы у истицы нет, так как часть лечения якобы оплачивалась наличными. В свою очередь представитель Блюма не отрицал получение 23 миллионов рублей за курс реабилитации, но услугу доктор считает оказанной, так как очевидный прогресс будто бы наступил. И спортсменке никто не давал гарантий восстановления двигательных функций, давался всего лишь оптимистичный прогноз.

Мария Чаадаева также просит взыскать с клиники доктора Блюма пять миллионов рублей компенсации морального вреда. Она считает себя обманутой и перенесшей в связи с этим обманом нравственные страдания.

Первое заседание по существу назначено на 25 декабря, в суде планируются выступления Марии Чаадаевой и Евгения Блюма.

Ранее Пятый канал рассказал, что оказавшаяся в инвалидном кресле спортсменка родила мальчика.

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

22:30
Английские ученые доказали присутствие планеты-разрушителя в Солнечной системе
22:05
Парализованная спортсменка хочет отсудить 55 миллионов рублей у лечащего врача
21:43
Звезда сериала «Рабыня Изаура» рассказала, что привезет внучке из России
21:41
Сестра Элины Быстрицкой борется за наследство актрисы
21:28
Лукашенко назвал Россию ключевым внешним партнером
21:15
«Степе уже месяц» — Безруков выложил трогательное видео с сыном
20:59
Автомобиль адвоката фигуранта «дела Бабченко» сожгли в Киеве
20:50
Центробанк отверг предложение о запрете подарочных карт
20:37
Шойгу заявил о беспрецедентной оснащенности российской армии
20:29
Метеорит или нет? Геофизик прокомментировал «аномалию» под Хабаровском
20:16
Певец Влад Топалов сделал супруге подарок на рождение сына
20:11
Завершилось расследование дела о похищении Авраама Руссо
20:00
«Завернула в мамину шубу и уехала» — Милана Тюльпанова забрала сына у Кержакова
19:51
Московская полиция не стала возбуждать дело об избиении рэпера Гуфа
19:46
Брянский губернатор упрекнул мэра Клинцов за отдых дочери в Турции
19:35
Пользователи «Кинопоиска» назвали лучшие фильмы 2018 года
19:23
Момент обрушения нежилого дома на дорогу в Петербурге попал на видео
19:13
Женщин использовали как рабов: ФСИН подтвердила нарушения в колонии в Мордовии
19:06
Праздники сближают — дочь Пригожина Даная и Валерия помирились
18:44
Астрологический прогноз на 2019 год для всех знаков зодиака

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Пятый канал — лидер в развитии!

2018 год войдет в историю Пятого канала, как год Легендарного телевидения и его 80-летия. С этой значимой во всех смыслах датой совпали важные изменения на канале: интенсивное развитие, рост доли и финансовых показателей, многочисленные награды.

5-tv.ru

Цифры дня

«Такая работа» не даёт россиянкам уснуть!

В понедельник, 17 декабря, показ детектива «Такая работа» принёс Пятому каналу первое место и долю 12,8% в аудитории «Женщины 25-59».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Последний мент, похожий на Куценко, приедет в воскресенье

Капитан Дивов, очень напоминающий Гошу Куценко, внял нашим всеобщим мольбам и решил вернуться.

5-tv.ru

Реклама