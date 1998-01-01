Музыкальные критики составили рейтинг лучших саундтреков к фильмам

Первое место в рейтинге саундтреков заняла музыка к ленте 1972 года Super Fly («Крутой»). Американский композитор Кертис Мэйфилд написал девять композиций, которые затмили по популярности сам гангстерский фильм. Заглавный трек также попал в список пятисот песен, оказавших влияние на рок-н-ролл.
На строчку ниже расположилась оскароносная песня к биографии «Пурпурный дождь», где главную роль исполнил музыкант Принс. Критики высоко оценили музыкальное сопровождение к фильму, которое позже вышло на отдельной пластинке.
Тройку лидеров замыкает саундтрек к драме «На игле». Американский электронный журнал Pitchfork отмечает, что музыка смогла передать «эффект наркотического сюжета» ленты. В работе британского режиссера Дэнни Бойла прозвучали хиты Игги Попа, Лу Рида, а также групп Underworld, Pulp, Blur, New Order и многих других.
Следом идут фильмы «Тернистый путь», «2001 год: Космическая одиссея», «Делай как надо», «Трудности перевода», «Академия Рашмор», «На помощь!» и «Криминальное чтиво».
Ранее Пятый канал сообщал, что Queen соберутся вместе, чтобы выступить на вручении «Оскара».