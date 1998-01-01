Музыкальные критики составили рейтинг лучших саундтреков к фильмам

Первое место в рейтинге саундтреков заняла музыка к ленте 1972 года Super Fly («Крутой»). Американский композитор Кертис Мэйфилд написал девять композиций, которые затмили по популярности сам гангстерский фильм. Заглавный трек также попал в список пятисот песен, оказавших влияние на рок-н-ролл.

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/3707690/track/30645794'>Superfly</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/699'>Curtis Mayfield</a> на Яндекс. Музыке

На строчку ниже расположилась оскароносная песня к биографии «Пурпурный дождь», где главную роль исполнил музыкант Принс. Критики высоко оценили музыкальное сопровождение к фильму, которое позже вышло на отдельной пластинке.

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/47142/track/210482'>Purple Rain</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/36773'>Prince And The Revolution</a> на Яндекс. Музыке

Тройку лидеров замыкает саундтрек к драме «На игле». Американский электронный журнал Pitchfork отмечает, что музыка смогла передать «эффект наркотического сюжета» ленты. В работе британского режиссера Дэнни Бойла прозвучали хиты Игги Попа, Лу Рида, а также групп Underworld, Pulp, Blur, New Order и многих других.

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/282692/track/257613'>Lust For Life</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/6925'>Iggy Pop</a> на Яндекс. Музыке

Следом идут фильмы «Тернистый путь», «2001 год: Космическая одиссея», «Делай как надо», «Трудности перевода», «Академия Рашмор», «На помощь!» и «Криминальное чтиво».

Ранее Пятый канал сообщал, что Queen соберутся вместе, чтобы выступить на вручении «Оскара».