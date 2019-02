Видео: Queen соберутся вместе, чтобы выступить на вручении «Оскара»

Легендарная группа Queen снова соберется вместе для выступления на церемонии вручения премии «Оскар». Мероприятие пройдет в воскресенье, 24 февраля.

Известие о потрясающем подарке всем ценителям творчества группы Queen появилось на официальной странице в Twitter учредителя премии — Американской киноакадемии.

— Это происходит в реальной жизни? Или это всего лишь фантазия? Мы приветствуем группу Queen и солиста Адама Ламберта на церемонии «Оскар» в этом году! — сообщается в публикации.

Is this the real life?

Is this just fantasy?

We welcome @QueenWillRock and @adamlambert to this year's #Oscars!https://t.co/7uDf42FbjJ