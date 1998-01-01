Видео: Queen соберутся вместе, чтобы выступить на вручении «Оскара»

Легендарная группа Queen снова соберется вместе для выступления на церемонии вручения премии «Оскар». Мероприятие пройдет в воскресенье, 24 февраля.

Известие о потрясающем подарке всем ценителям творчества группы Queen появилось на официальной странице в Twitter учредителя премии — Американской киноакадемии.

— Это происходит в реальной жизни? Или это всего лишь фантазия? Мы приветствуем группу Queen и солиста Адама Ламберта на церемонии «Оскар» в этом году! — сообщается в публикации.

Судя по тексту, популярный американский певец на один вечер заменит именитому коллективу солиста — Фредди Меркьюри, жизнь которого оборвалась в 1991 году. На премии также выступят Леди Гага и Брэдли Купер. Церемония вручения главной мировой кинонаграды состоится в Лос-Анджелесе в театре «Долби».

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что 91-я церемония вручения премии «Оскар» пройдет без ведущего.