Актриса Рената Литвинова опубликовала в Instagram снимки с новой фотосессии, на одном из которых она «целует» собственное отражение в зеркале.
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— Можно же поцеловать саму себя? — поинтересовалась Литвинова у подписчиков.
Поклонники актрисы поспешили упрекнуть ее в тщеславии, но при этом отметили, что таланту такого уровня есть за что себя любить.
— Тщеславие во плоти! — заявил пользователь.
— Сальвадору Дали и не такое было можно, — пошутил другой.
— Конечно. Как же не поцеловать самого любимого человека на свете! Да еще и такого талантливого! — прокомментировал подписчик.
Сама Рената Литвинова предпочла не вступать в разговор с поклонниками.
Ранее Пятый канал сообщал, что в День влюбленных актриса опубликовала фотографию юной Земфиры.