Актриса Рената Литвинова опубликовала в Instagram снимки с новой фотосессии, на одном из которых она «целует» собственное отражение в зеркале.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Renata (@renatalitvinovaofficiall) 20 Фев 2019 в 1:44 PST

— Можно же поцеловать саму себя? — поинтересовалась Литвинова у подписчиков.

Поклонники актрисы поспешили упрекнуть ее в тщеславии, но при этом отметили, что таланту такого уровня есть за что себя любить.

— Тщеславие во плоти! — заявил пользователь.

— Сальвадору Дали и не такое было можно, — пошутил другой.

— Конечно. Как же не поцеловать самого любимого человека на свете! Да еще и такого талантливого! — прокомментировал подписчик.

Сама Рената Литвинова предпочла не вступать в разговор с поклонниками.

Ранее Пятый канал сообщал, что в День влюбленных актриса опубликовала фотографию юной Земфиры.