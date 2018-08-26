В День влюбленных Рената Литвинова опубликовала фото юной Земфиры

Российская актриса и режиссер Рената Литвинова поздравила свою близкую подругу певицу Земфиру с Днем влюбленных. Рената выложила в своем Instagram давние еще черно-белые фотографии исполнительницы. Фото опубликовано не случайно.

Instagram_renatalitvinovaofficiall

По словам Литвиновой, именно 14 февраля в радиоэфир страны буквально ворвалась первая песня Земфиры из ее первого альбома. Так исполнительница из Уфы стала известной не только в России, но и далеко за ее пределами.

— Начать карьеру в день Любви! 20 лет назад первый раз включили песню по радио «у тебя спид и, значит, мы умрем!..» — в этом и есть весь смысл любви, — написала Рената в своей публикации.

Instagram_renatalitvinovaofficiall

Ренату Литвинову и Земфиру связывают давние близкие отношения, как творческие, так и личные.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, как трогательно Земфира поздравила Ренату Литвинову с днем рождения.