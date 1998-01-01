Видео: Шойгу впервые показал видео с комплексом «Посейдон»

Министр обороны РФ Сергей Шойгу продемонстрировал видео с полигонных испытаний новейшего подводного комплекса с ядерной установкой «Посейдон». На кадрах видно, как выглядит новинка отечественного оборонно-проимышленного комплекса. По словам генерала армии, «Посейдоны» успешно прошли полигонные испытания, а экипажи подводных лодок прошли обучение.

Глава Минобороны отметил, что все перспективные системы вооружений, о которых Владимир Путин говорил год назад, существуют «в железе», а некоторые уже прошли успешные испытания и эксплуатируются.

— Самое главное достоинство новейших систем — недосягаемая эффективность. Коллеги за рубежом осознают, что наши разработки в сотни раз дешевле, чем любые разворачиваемые против нас системы, — подчеркнул Шойгу.

Министр добавил, что сегодня идет подготовка инфраструктуры для ракетного соединения с комплексами «Авангард» в Оренбургской области, первый полк встанет на боевое дежурство в декабре 2019 года.

Кроме того, самолеты Миг-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» совершили почти 400 полетов для патрулирования акватории Черного и Каспийского морей.

Главной целью перевооружения российских вооруженных сил является гарантированное обеспечение безопасности России без увеличения текущих бюджетных расходов или втягивания в гонку вооружений.

В Послании президента Федеральному собранию Владимир Путин призвал западные страны учесть возможности нового российского оружия перед совершением необдуманных шагов.