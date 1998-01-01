Послание президента Федеральному собранию в 2019 году

Что известно о Послании президента Федеральному собранию 2019

Послание президента России Федеральному собранию состоится 20 февраля 2019 года вне Кремля. Поскольку, как объяснил пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков, в традиционном месте проведения мероприятия — Большом Георгиевском зале — проводятся ремонтные работы. По сообщению кремлевского представителя, точное место и время встречи огласят своевременно. По предварительным данным, Послание состоится в Гостином дворе.

Пока не известно, будут ли в 2019-м включены интерактивные технологии в Послание президента — в прошлом году в Манеже Владимир Путин продемонстрировал на экране Федеральному собранию новейшие образцы военного оружия. К тому же Песков заявил, что интерактив — это не «самоцель» и упор при подготовке делается на содержание Послания. Соответствующие ведомства и министерства были заранее привлечены к работе.

Послание президента Федеральному Собранию — ежегодная речь президента парламенту о стратегических планах России на ближайшую перспективу. Аккредитация представителей СМИ будет проводиться в течение двух дней — с 15 по 17 февраля.

История Посланий Путина Федеральному собранию

С 2000-го Владимир Путин ежегодно обращается к Федеральному собранию, в ходе которого поднимаются внутренние и внешнеполитические, экономические, социально-значимые вопросы. Заседания не проводились в 2008–2011 годах, когда Путин занимал пост премьер-министра. Исключением стал и 2017-й — тогда Послание не оглашалось.

Начиная с 2015-го, президент включает в содержание Послания парламенту темы, связанные с военной безопасностью и вооружением. Так, в 2018 году Владимир Путин в интерактивном формате рассказал о разработке новых типов ракет, беспилотных подводных аппаратах, ядерных установках и так далее.

Средняя продолжительность всех 14 выступлений президента составляет 66 минут. Дольше всего длилось Послание 2018-го — около двух часов.

Где смотреть Послание Владимира Путина Федеральному собранию 2019

20 февраля прямую трансляцию Послания президента 2019 можно будет посмотреть на сайте Пятого канала, где также будут публиковаться основные тезисы речи. При этом содержание Послания до последнего содержится в секрете.

— Все узнаете 20-го числа, — ранее заявил спикер Кремля журналистам.

Что было в Послании 2018

13-я встреча Путина стала рекордной по времени и продолжалась 115 минут. Тогда президент России впервые провел Послание не в Кремле, а в «Манеже».

В ходе речи лидер страны обращался к таким темам, как образование, здравоохранение, экология, благополучие людей, демографические процессы, ВВП, интернет-технологии, коррупция. Отдельного внимания заслуживали вопросы об армии и о новом вооружении — ракетные комплекты, ядерные установки, гиперзвуковое и лазерное оружие. Цель такого подробного описания военно-технической подготовки — «отрезвить потенциального агрессора».

Ранее Пятый канал подробно рассказывал о пресс-конференции Владимира Путина в декабре 2018-го.