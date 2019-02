Ариана Гранде повторила непревзойденный рекорд The Beatles

Американская певица Ариана Гранде повторила рекорд The Beatles, который держался 55 лет, передает телеканал «360».

Сразу три композиции возглавили музыкальный чат журнала Billboard — «7 Rings», «Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored» и «Thank U, Next». Таким образом, 25-летняя артистка повторила непревзойденный рекорд британского квартета.

В 1964 году ТОП-3 Billboard пять недель подряд занимали три песни The Beatles — «Can't Buy Me Love», «Twist and Shout» и «Do You Want to Know a Secret». С тех пор никому не удавалось повторить этот успех.

Ранее Пятый канал рассказывал об американских хип-хоп артистах, которые обвинили Гранде в плагиате.