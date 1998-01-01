Девочки напутали: В Башкирии объяснили многомиллиардное питание для детсада

Сотрудники районной администрации в Башкирии объяснили появление на сайте госзакупок лота на услугу по организации питания в одном из детских садов на сумму более 459 миллиардов рублей.

Как рассказала Пятому каналу и. о. начальника департамента образования администрации Туймазинского района Ольга Чернова, произошла техническая ошибка.

Дело в том, что в 2019 году на питание для детсада в селе Бишкураево требуется 459 872 рублей, а в селе Туктагулово — 409 248 рублей.

Однако при внесении данных на сайт эти две суммы оказались рядом в одной строке, и поэтому получилась баснословная сумма в 459 872 409 248.

При этом прикрепленные договора были корректными.

— Все, кто должны быть наказаны, уже наказаны. Девочки просто суммы двух договоров вбили в одну строчку. Ошибка устранена, — отметила Чернова.

Ранее Пятый канал рассказывал, что в одном из частных детских садов Челябинска малышей кормят супом из костей.