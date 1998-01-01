«Суп из костей»: Чем кормят малышей в частном детском саду Челябинска

В Челябинске разразился скандал в одном из частных детских садов. Поводом стал видеоролик, опубликованный бывшей сотрудницей учреждения. Шокирующие кадры заинтересовали и полицейских, и родителей, которые даже не догадывались, что каждый месяц платили круглую сумму за суп из костей и воспитателей без санитарных книжек.

Видео сняла Анастасия Рудакова, бывшая воспитательница дошкольного учреждения. От своих прежних работодателей она просто сбежала. По ее словам, в таких условиях трудиться невозможно: руководство экономит буквально на всем. Подробнее детали этой шокирующей истории смотрите в видеосюжете.

Ранее Пятый канал сообщал, что в Челябинской области воспитатель забыла ребенка на веранде. Он сорок минут провел на морозе в одиночестве.