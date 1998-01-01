Почему националист Дмитрий Демушкин досрочно вышел на свободу

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Мужчина был осужден за возбуждение межнациональной вражды на 2,5 года.

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын

Националиста Дмитрия Демушкина, осужденного за публичное унижение достоинства человека по признакам расы, национальности, языка, происхождения или отношения к религии, досрочно освободили из мест лишения свободы. Такое решение принял Петушинский суд Владимирской области, 20 февраля, где мужчина отбывал наказание.

Освободить Демушкина от уголовной ответственности суд решил в связи с декриминализацией части 1 статьи 282 Уголовного кодекса РФ, в нарушении которой Дмитрий был признан виновным ранее. Как сообщил сам мужчина, на свободу его отпустили сразу же — не ожидая положенные десять дней на возможное обжалование прокуратуры. Правда, «скостить» срок Демушкину удалось крайне незначительно.

— Меня выпустили за 15 суток до окончания срока. По приговору я должен был выйти на свободу 7 марта, — цитирует Дмитрия РИА Новости.

Наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы было вынесено Демушкину в 2017 году. Мужчину признали виновным в распространении материалов, разжигающих вражду между национальностями — в частности, речь шла о фотографиях с «Русского марша», организатором которого и являлся мужчина.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что по причине декриминализации той же статьи досрочно был освобожден экс-полковник ГРУ Владимир Квачков.

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