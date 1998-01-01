В Минобороны Эстонии заявили о подготовке к войне

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Чиновник эстонского военного ведомства сделал такой вывод, исходя из данных по расходам, выделяемых на оборонные инвестиции и переорганизацию Сил.

Фото: © РИА Новости / Сергей Степанов

Глава отдела оборонных инвестиций министерства обороны Эстонии Кусти Сальм заявил, что страна активно готовится к военным действиям, передает RT.

Выступая на форуме по экономической безопасности, чиновник отметил, что расходы и инвестиции в военной сфере свидетельствуют о фактической подготовке Таллина к войне.

— Самое важное, что я сейчас скажу: это с политической точки зрения немного некорректно, но с помощью оборонных инвестиций и переорганизации Сил обороны мы сегодня фактически готовимся к войне <…> На самом деле то, что мы покупаем сегодня, какие учения мы проводим сегодня, это подготовка к войне, ничто иное, — завил Сальм.

Он не уточнил, с кем именно собирается воевать Эстония, однако подчеркнул необходимость получать максимум средств из каждого инвестированного в оборону страны евро.

Ранее Пятый канал рассказывал об идее эстонского журналиста направить ракеты на Петербург.

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