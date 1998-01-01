Один из лидеров известного юмористического шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников перевернулся, катаясь на снегоходе. В своем Instagram он опубликовал видео, где показал, как любит экстремально проводить время зимой, пишут Дни.ру. На кадрах видно, что юморист «летит» на транспортном средстве на огромной скорости.

Находясь за рулем снегохода, шоумен пытался выполнять различные трюки. Однако не все из них закончились удачно. В один момент Мясников потерял равновесие и перевернулся вместе со своим «железным конем». К счастью, как видно из записи, в ходе неприятного инцидента артист не пострадал.

— Рекламирую зиму! Зима — прекрасное время! Рулю я. Кого прокатить в таком режиме? — бодро обратился к фанатам юморист.

Подписчики оценили публикацию звезды и отметили, что даже после просмотра зарядились позитивом. Они ответили, что с удовольствием бы прокатились вместе с кумиром.

— Ой, как здорово! Супер! Вот бы так прокатиться.

— Люблю активный отдых, я бы с удовольствием с Вами прокатилась, летом я на водном люблю прокатиться. Чем круче виражи — тем лучше, адреналин в кайф.

— Если выдадите шлем, я готова. Адреналин так и хлещет с экрана! Так держать!

Другие посоветовали артисту быть в следующий раз осторожнее.

— Вячеслав, здорово, конечно! По рекам только нежелательно ездить. Люди постоянно проваливаются.

— Вячеслав, будьте осторожны! Вы нам нужны целым и невредимым!

— Осторожнее только, пожалуйста, на крутых виражах.

— Берегите себя! — писали пользователи.

Ранее Пятый канал сообщал, что в соцсетях раскритиковали актера из «Уральских пельменей» Сергея Исаева за высокомерие.