На себя посмотри: Милонов оценил скандальное заявление Макаревича

, 19:39 Эксклюзивное интервью 62

Депутат Госдумы уверен, что слова Макаревича о большом количестве глупых людей в мире основываются на простой обиде из-за утраты популярности.

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Федоренко, Пятый канал

Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва Виталий Милонов поделился с Пятым каналом своим видением причин высказывания Андрея Макаревича о 80% «идиотов» среди населения Земли. По мнению политика, музыкант просто не может принять тот факт, что существует какое-то представление о мире, кроме его собственного.

— Не все то, что не укладывается в голову человека, который считает себя носителем абсолютной истины, является идиотизмом. Мир гораздо лучше, чем черно-белый монографический спектакль, — убежден депутат.

Также Милонов отметил, что прежде чем счесть недостаточно умными всех вокруг, было бы неплохо критически оценить самого себя.

— Если ты перестал писать песни и по каким-то причинам больше тебя не зовут делать пельмешки на центральное телевидение или ловить рыбок красивых с водолазкой — это не значит, что все идиоты. Просто, может быть, в тебе что-то не то, — считает Милонов.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что во время интервью одному из российских изданий Андрей Макаревич заявил, что 80% населения Земли — идиоты. Себя же музыкант скромно отнес к небольшому проценту людей с достаточным уровнем интеллекта.

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