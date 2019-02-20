Андрей Макаревич назвал «идиотами» 80% населения Земли

Большинство населения Земли являются идиотами и с этим нужно смириться, заявил в интервью «Ленте.ру» лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич.

— Прости меня, но вообще 80% населения Земли — идиоты. Надо это принять как данность , — сказал Макаревич.

При этом он подчеркнул, что не может причислить себя к этому большинству. По мнению музыканта, он относится к тем 20%, которые «идиотами не являются».

Интервью Андрея Макаревича было посвящено его работе в общественном совете при комитете Госдумы по культуре. Обсуждая тему различных запретов в обществе он выразил мнение, что стоит выступать лишь за единственный запрет — «орать по телевизору нескольким выступающим» .

Ранее Пятый канал сообщал, что в начале 2018 года певец обозвал россиян «злобными дебилами», за что был раскритикован.