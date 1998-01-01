СК РФ возбудил дело о международном терроризме по факту взрывов в Донецке

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Приведенные в действия взрывные устройства угрожали жизням мирных людей, представителей ОБСЕ и подорвали «Минские договоренности».

Фото, видео: Следственный комитет РФ

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту серии взрывов в Донецке. Официальный представитель ведомства Светлана Петренко сообщила, что расследование идет по статье «Акт международного терроризма».

В СК считают, что взрывы в районе резиденции главы самопровозглашенной Донецкой народной республики и гостиницы, где проживают сотрудники Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ поставили под угрозу жизни не только мирных граждан, но и нарушили нормальную деятельность международных наблюдателей, а также подорвали «Минские договоренности», гарантом которых выступает Россия.

В Главном управлении Следственного комитета РФ выразили готовность оказать содействие в расследовании террористического акта.

Ранее Пятый канал рассказывал о взрывах в Донецке.

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