СК РФ возбудил дело о международном терроризме по факту взрывов в Донецке

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту серии взрывов в Донецке. Официальный представитель ведомства Светлана Петренко сообщила, что расследование идет по статье «Акт международного терроризма».

В СК считают, что взрывы в районе резиденции главы самопровозглашенной Донецкой народной республики и гостиницы, где проживают сотрудники Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ поставили под угрозу жизни не только мирных граждан, но и нарушили нормальную деятельность международных наблюдателей, а также подорвали «Минские договоренности», гарантом которых выступает Россия.

В Главном управлении Следственного комитета РФ выразили готовность оказать содействие в расследовании террористического акта.

Ранее Пятый канал рассказывал о взрывах в Донецке.