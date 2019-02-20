Власти Венесуэлы закрыли морскую границу с островами в Карибском море

Венесуэла закрыла морскую границу с островами Аруба, Бонэйр и Кюрасао и приостановила полеты авиации и пересматривает отношения с указанными государствами, пишет РИА Новости.

Премьер-министр страны Делси Родригес завила, что власти указанных государств должны следовать международному праву. По ее словам, меры в отношении Кюрасао носят неопределенный по времени характер. На этом острове скопилась гуманитарная помощь, которую президент Николас Мадуро отказывается пускать в Венесуэлу.

Ранее Пятый канал рассказывал о «гуманитарной помощи» для Боливарианской республики.