В Германии назвали признание Гуайдо нарушением международного права

, 16:11 Эфирная новость 39

В докладе бундестага отмечается, что, признав Гуайдо исполняющим обязанности президента, Берлин поступил сомнительно и нарушил международное право.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Тема:
Беспорядки в Венесуэле 84

Гуманитарная помощь для Венесуэлы — это лишь прикрытие. Президент Николас Мадуро уверен: США стягивают войска к границам его страны, а Европа пытается просто подкупить жителей, чтобы сменить власть. Глава МИД Кубы подтвердил: с американских военных баз все чаще вылетают боевые самолеты в сторону Каракаса, причем никакими гуманитарными соображениями это объяснить нельзя.

Тем временем лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо провел встречу с послами европейских государств, которые пообещали 18 миллионов долларов финансовой помощи Боливарианской Республике.

Впрочем, в ЕС далеко не все единодушны. Так, немецкая пресса опубликовала выдержки из доклада бундестага. В документе отмечается, что, признав Гуайдо исполняющим обязанности президента, Берлин поступил сомнительно и нарушил международное право.

Ранее Пятый канал сообщал, что Николас Мадуро призвал спикера оппозиционного парламента Хуана Гуайдо объявить выборы в стране.

Тема:
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