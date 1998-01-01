Гуманитарная помощь для Венесуэлы — это лишь прикрытие. Президент Николас Мадуро уверен: США стягивают войска к границам его страны, а Европа пытается просто подкупить жителей, чтобы сменить власть. Глава МИД Кубы подтвердил: с американских военных баз все чаще вылетают боевые самолеты в сторону Каракаса, причем никакими гуманитарными соображениями это объяснить нельзя.

Тем временем лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо провел встречу с послами европейских государств, которые пообещали 18 миллионов долларов финансовой помощи Боливарианской Республике.

Впрочем, в ЕС далеко не все единодушны. Так, немецкая пресса опубликовала выдержки из доклада бундестага. В документе отмечается, что, признав Гуайдо исполняющим обязанности президента, Берлин поступил сомнительно и нарушил международное право.

Ранее Пятый канал сообщал, что Николас Мадуро призвал спикера оппозиционного парламента Хуана Гуайдо объявить выборы в стране.