Порошенко использовал Генассамблею ООН для своей предвыборной кампании — Небензя

, 4:29 61

Во время своего выступления в ООН президент Украины традиционно распространялся на тему «российской агрессии» в Донбассе и «захвата Крыма».

Фото: www.globallookpress.com

Президент Украины Петр Порошенко превратил свою речь в Генассамблее ООН в часть предвыборной кампании. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

В среду, 20 февраля, Порошенко выступал в Генассамблее ООН, где на протяжении 40 минут, как обычно, говорил о «российской агрессии» в Донбассе и «захвате Крыма».

Читайте также

Депутат Рады в телеэфире: «Украина поставлена под уничтожение» — видео

В свою очередь Василий Небензя, выступая на том же заседании Генассамблеи, подчеркнул, что традиционные нападки на Россию в этот раз стали еще и частью предвыборной кампании лидера Незалежной.

— Сегодня очень модно утверждать, что Россия «highly likely» во всем виновата. Никаких доказательств для этого не требуется. А сейчас этот тезис и это выступление стали еще и частью предвыборной кампании президента Порошенко, который перенес ее сюда, в стены Генеральной Ассамблеи, — цитируют российского дипломата РИА Новости.

По словам Небензи, «лозунг „российской агрессии“ очень удобен Киеву для оправдания своих действий, а заодно и бездействия». При этом дипломат напомнил, что члены ОБСЕ регулярных российских войск в Донбассе не обнаружили.

— Но вот проблема: стоило нам 12 февраля задать прямой вопрос главе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине послу Апакану, и он вынужден был сказать — никаких регулярных российских войск в Донбассе нет, — подчеркнул Небензя, и резюмировал, — российской агрессией Киев потчует далеких от понимания происходящего и не разбирающихся, и не желающих разобраться в генезисе и деталях событий, и все понимающих, но лукавых западных покровителей.

Президентские выборы на Украине состоятся 31 марта. На пост главы Незалежной претендуют 44 кандидата. Между тем, в Верховной раде опасаются, что если на выборах победит Порошенко, то Украина еще одного пятилетнего пребывания у власти нынешнего президента может и не пережить.

Читайте также

Пятый канал в Яндекс.НовостиДобавляйте Пятый канал в список ваших источников в Яндекс Новостях

Последние новости

5:15
Видео: Жизнь звездной прислуги. Какие капризы терпят помощники кумиров?
5:01
Военные прокладывают в Крыму трубопровод для обеспечения водой жителей Судака
4:29
Порошенко использовал Генассамблею ООН для своей предвыборной кампании — Небензя
3:31
Путин предложил новые способы улучшения жизни россиян
2:59
Пусть «сто раз подумают»: Путин о возможности отключения РФ от всемирной паутины
2:28
«Зачем сразу так нервничать» — Захарова о реакции НАТО на Послание Путина
1:41
Дочь Галкина перевоплотилась в «Красную шапочку» и, обманув отца, покинула дом
1:06
Небензя: Попытка доставки гуманитарной помощи США в Венесуэлу тревожит многих
0:48
Муцениеце и Прилучный впервые после скандала с избиением появились вместе
0:22
Бывший глава ФБР не исключает, что Трамп — российский агент
0:05
Видео: Подросток в Вологде надышался газом из баллончика и умер
23:59
Похищен задержанный после массовой драки в Москве блогер
23:45
«Все возможно»: Путин не исключил отключения РФ от мирового интернета
23:28
В Приморье школьного драчуна окунули в унитаз родители пострадавших детей
23:13
Путин рассказал об испытаниях ракеты «Циркон» и подводного комплекса «Посейдон»
22:53
Роскомнадзор заблокировал 27 сайтов с данными банковских карт
22:38
ЦСКА в четвертый раз за пять лет выиграл Кубок Континента
22:38
«Земский учитель» и льгота на ипотеку — Путин выдвинул социальные инициативы
22:06
В посольстве РФ в Великобритании не уверены, что Скрипали живы
21:59
На судне с российскими моряками зафиксирована вспышка гонконгского гриппа

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

И снова лучшие из лучших! Сразу три проекта Пятого канала на пьедестале победителей!

Шоу «Алые паруса 2018 » и «Марафон добра» получили первое место одной из самых престижных премий BEMA, а онлайн-кастинг к сериалу «Свои» получил почетное третье место!

5-tv.ru

Цифры дня

«Известия. Главное» — нам доверяют телезрители России!

9 февраля итоговый выпуск программы «Известия. Главное» принёс Пятому каналу почётное второе место среди всех федеральных телеканалов с долей 8,9% в аудитории «Все 25-59 с высоким доходом».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Пятый канал завоевал призовые места на премии BEMA

«Золотом» отмечены «Алые паруса» и «Марафон добра».

5-tv.ru

Реклама