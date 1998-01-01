Президент Украины Петр Порошенко превратил свою речь в Генассамблее ООН в часть предвыборной кампании. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

В среду, 20 февраля, Порошенко выступал в Генассамблее ООН, где на протяжении 40 минут, как обычно, говорил о «российской агрессии» в Донбассе и «захвате Крыма».

В свою очередь Василий Небензя, выступая на том же заседании Генассамблеи, подчеркнул, что традиционные нападки на Россию в этот раз стали еще и частью предвыборной кампании лидера Незалежной.

— Сегодня очень модно утверждать, что Россия «highly likely» во всем виновата. Никаких доказательств для этого не требуется. А сейчас этот тезис и это выступление стали еще и частью предвыборной кампании президента Порошенко, который перенес ее сюда, в стены Генеральной Ассамблеи, — цитируют российского дипломата РИА Новости.

По словам Небензи, «лозунг „российской агрессии“ очень удобен Киеву для оправдания своих действий, а заодно и бездействия». При этом дипломат напомнил, что члены ОБСЕ регулярных российских войск в Донбассе не обнаружили.

— Но вот проблема: стоило нам 12 февраля задать прямой вопрос главе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине послу Апакану, и он вынужден был сказать — никаких регулярных российских войск в Донбассе нет, — подчеркнул Небензя, и резюмировал, — российской агрессией Киев потчует далеких от понимания происходящего и не разбирающихся, и не желающих разобраться в генезисе и деталях событий, и все понимающих, но лукавых западных покровителей.

Президентские выборы на Украине состоятся 31 марта. На пост главы Незалежной претендуют 44 кандидата. Между тем, в Верховной раде опасаются, что если на выборах победит Порошенко, то Украина еще одного пятилетнего пребывания у власти нынешнего президента может и не пережить.