Президент Украины Петр Порошенко превратил свою речь в Генассамблее ООН в часть предвыборной кампании. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
В среду, 20 февраля, Порошенко выступал в Генассамблее ООН, где на протяжении 40 минут, как обычно, говорил о «российской агрессии» в Донбассе и «захвате Крыма».
В свою очередь Василий Небензя, выступая на том же заседании Генассамблеи, подчеркнул, что традиционные нападки на Россию в этот раз стали еще и частью предвыборной кампании лидера Незалежной.
По словам Небензи, «лозунг „российской агрессии“ очень удобен Киеву для оправдания своих действий, а заодно и бездействия». При этом дипломат напомнил, что члены ОБСЕ регулярных российских войск в Донбассе не обнаружили.
Президентские выборы на Украине состоятся 31 марта. На пост главы Незалежной претендуют 44 кандидата. Между тем, в Верховной раде опасаются, что если на выборах победит Порошенко, то Украина еще одного пятилетнего пребывания у власти нынешнего президента может и не пережить.