«Все возможно»: Путин не исключил отключения РФ от мирового интернета

Владимир Путин прокомментировал возможность отключения России от мирового интернета. По мнению президента РФ, такая угроза вполне может отказаться реальной.

Как отметил российский лидер, сказать наверняка, какие планы вынашивают зарубежные партнеры, невозможно. Однако стоит помнить о том, что и самим партнерам отключение России от всемирной паутины будет крайне невыгодно, сообщает телеканал «360».

— Я же не могу за наших партнеров говорить, что у них на уме, я думаю, что это им самим нанесет колоссальный ущерб, урон. Я думаю, что они сто раз подумают, прежде чем это сделать, — сказал Владимир Путин во время встречи с директорами российских телекомпаний.

Однако глава государства допускает такое развитие событий. Поэтому Путин считает нужным вести работу над созданием интернет-сегментов, не имеющих зависимости от кого бы то ни было.

— Теоретически все возможно, поэтому мы должны создавать такие сегменты, которые ни от кого не зависят, — резюмировал президент РФ.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что во время Послания Совету Федерации Владимир Путин призвал оборудовать все российские школы высокоскоростным интернетом к 2021 году.