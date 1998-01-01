Путин: до 2021 года во всех школах должен появиться высокоскоростной интернет

Все российские школы должны быть обеспечены высокоскоростным интернетом до 2021 года. Об этом президент Владимир Путин заявил во время обращения к Федеральному собранию в Гостином дворе 20 марта.
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Кроме того, в ближайшие два года во всех образовательных учреждениях должны появиться бытовые удобства.
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Также российский лидер предложил с 2020 года запустить программу «Земский учитель» с «подъемными» в один миллион рублей.
Ранее Пятый канал сообщал, что Послание президента в 2019 году подразумевает и увеличение финансирования программы «Земский доктор».