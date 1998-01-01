Путин: до 2021 года во всех школах должен появиться высокоскоростной интернет

, 16:09 Видео 23

Глава государства уделил особое внимание теме образования во время обращения к Федеральному собранию.

Фото, видео: ТАСС / Михаил Терещенко, Пятый канал

Тема:
Послание президента ФС 2019 22

Все российские школы должны быть обеспечены высокоскоростным интернетом до 2021 года. Об этом президент Владимир Путин заявил во время обращения к Федеральному собранию в Гостином дворе 20 марта.

— К 2021 году все российские школы должны быть обеспечены высокоскоростным интернетом, — сказал Путин.

Кроме того, в ближайшие два года во всех образовательных учреждениях должны появиться бытовые удобства.

— Доля школ с современными условиями обучения выросла с 12%, в 2000 году было всего 12%, до 85% в 2018-м. Но порядка 200 тысяч ребят все еще ходят в школу, где нет нормального отопления, водопровода и канализации, — подчеркнул глава государства.

Также российский лидер предложил с 2020 года запустить программу «Земский учитель» с «подъемными» в один миллион рублей.

Ранее Пятый канал сообщал, что Послание президента в 2019 году подразумевает и увеличение финансирования программы «Земский доктор».

Тема:
Послание президента ФС 2019 22
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