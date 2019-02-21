Какие услуги пользуются наибольшим спросом у россиян

Эксперты сервиса «Юла» проанализировали все объявления в сфере услуг за 2018 год и определили, какие предложения пользуются наибольшим спросом у россиян. Результаты исследования оказались в распоряжении «Известий».

Как выяснилось, больше всего объявлений на сайте из раздела «Красота и здоровье» и «Ремонт и строительство». Согласно подсчетам, самой популярной услугой стал маникюр, следом в рейтинге расположились юридические услуги и ремонт компьютеров.

Дороже всего россиянам обходится помощь бухгалтеров и юристов. Специалисты берут за свою работу в среднем 2850 рублей.

Эксперты сервиса «Юла» также отметили, что женщины и мужчины предпочитают по-разному договариваться со специалистами индустрии красоты. Представители сильного пола, как правило, обсуждают вопросы по телефону, в то время как дамы обо всем узнают в различных чатах.

Ранее Пятый канал рассказал, какой подарок стал самым популярным ко Дню святого Валентина. Эксперты сервиса «Юла» подсчитали, каких объявлений стало больше в преддверии самого романтичного дня в году.