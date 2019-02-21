Какие услуги пользуются наибольшим спросом у россиян

, 9:34 32

Специалисты сервиса «Юла» определили самые популярные виды услуг.

Фото: www.globallookpress.com

Эксперты сервиса «Юла» проанализировали все объявления в сфере услуг за 2018 год и определили, какие предложения пользуются наибольшим спросом у россиян. Результаты исследования оказались в распоряжении «Известий».

Как выяснилось, больше всего объявлений на сайте из раздела «Красота и здоровье» и «Ремонт и строительство». Согласно подсчетам, самой популярной услугой стал маникюр, следом в рейтинге расположились юридические услуги и ремонт компьютеров.

Дороже всего россиянам обходится помощь бухгалтеров и юристов. Специалисты берут за свою работу в среднем 2850 рублей.

Эксперты сервиса «Юла» также отметили, что женщины и мужчины предпочитают по-разному договариваться со специалистами индустрии красоты. Представители сильного пола, как правило, обсуждают вопросы по телефону, в то время как дамы обо всем узнают в различных чатах.

Ранее Пятый канал рассказал, какой подарок стал самым популярным ко Дню святого Валентина. Эксперты сервиса «Юла» подсчитали, каких объявлений стало больше в преддверии самого романтичного дня в году.

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

9:56
«А, кстати, где мячи?»: «Зенит» показал Андрея Аршавина в роли тренера — видео
9:48
Жительница Узбекистана обвинила певицу Азизу в похищении мужа и ребенка
9:34
Какие услуги пользуются наибольшим спросом у россиян
9:29
Пассажиры смогут следить за своим багажом в аэропортах онлайн
9:15
Охотника из Германии подстрелила собственная собака и тот лишился лицензии
8:53
Отец потерявшегося в «Лосином острове» мальчика поведал о странностях его матери
8:40
«Как брат и сестра»: — Экс-муж Равшаны Курковой назвал настоящую причину развода
8:27
Бывший глава НАТО предсказал Белоруссии войну и аннексию
8:15
В Хабаровском крае обнаружили древние нанайские рукописи
7:59
Отправляясь на Марс, не забудьте справиться о погоде
7:51
Более 120 тысяч военнослужащих России написали военно-исторический диктант
7:42
Лайфхак: Как сделать обувь непромокаемый — видео
7:33
Страшное ДТП со смертельным исходом произошло под Уссурийском — видео
7:28
Соратник Трампа назвал «наитупейшей идеей» его решение вывести войска из Сирии
7:15
В Москве желтый уровень опасности — ожидаются метель, мороз и гололед
7:13
Видео: Хитрости приготовления отменной ухи
7:03
Певец Рома Жуков бросил жену с шестью детьми и уехал с новой избранницей в Сочи
7:01
21 февраля — годовщина кровавой кульминации Майдана
6:59
В школе Петербурга, где после прививки стало плохо детям, выявлены нарушения
6:50
Госдума обсудит предложение о наследовании пенсий

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

И снова лучшие из лучших! Сразу три проекта Пятого канала на пьедестале победителей!

Шоу «Алые паруса 2018 » и «Марафон добра» получили первое место одной из самых престижных премий BEMA, а онлайн-кастинг к сериалу «Свои» получил почетное третье место!

5-tv.ru

Цифры дня

«Известия. Главное» — нам доверяют телезрители России!

9 февраля итоговый выпуск программы «Известия. Главное» принёс Пятому каналу почётное второе место среди всех федеральных телеканалов с долей 8,9% в аудитории «Все 25-59 с высоким доходом».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Пятый канал завоевал призовые места на премии BEMA

«Золотом» отмечены «Алые паруса» и «Марафон добра».

5-tv.ru

Реклама