Два самолета едва не столкнулись во Внуково

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«Falcon-2000S» несанкционированно занял воздушный эшелон и чуть не врезался в Boeing-737.

Фото: © РИА Новости / Максим Смирнов

В районе московского аэропорта «Внуково» самолет «Falcon-2000S» несанкционированно занял один из воздушных эшелонов и едва не врезался во взлетающий Boeing-737, 19 февраля.

Благодаря сработавшей системе безопасности, катастрофы удалось избежать.

Воздушный эшелон — условная высота, которая при стандартных условиях отстает от других эшелонов на заданное расстояние. «Falcon-2000s» занял эшелон выше разрешенного, тем самым встав на пути Boeing-737, следовавшего из Москвы в Тбилиси.

Ранее Пятый канал рассказывал, как частный самолет «подрезал» пассажирский Boeing в небе над «Внуково».

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