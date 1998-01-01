Два самолета едва не столкнулись во Внуково

В районе московского аэропорта «Внуково» самолет «Falcon-2000S» несанкционированно занял один из воздушных эшелонов и едва не врезался во взлетающий Boeing-737, 19 февраля.

Благодаря сработавшей системе безопасности, катастрофы удалось избежать.

Воздушный эшелон — условная высота, которая при стандартных условиях отстает от других эшелонов на заданное расстояние. «Falcon-2000s» занял эшелон выше разрешенного, тем самым встав на пути Boeing-737, следовавшего из Москвы в Тбилиси.

Ранее Пятый канал рассказывал, как частный самолет «подрезал» пассажирский Boeing в небе над «Внуково».