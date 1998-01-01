Врач объяснил, как смартфон «выжег» в глазах девушки 500 отверстий

Врач-офтальмолог Вячеслав Куренков в интервью Пятому каналу прокомментировал историю, которую распространили зарубежные издания. Журналисты рассказали, что роговица левого глаза девушки из Тайваня по фамилии Чен была налита кровью, а в ее правом глазу офтальмологи обнаружили около 500 дыр.

Девушка практически непрерывно пользовалась смартфоном и спустя пару лет начала чувствовать сильную боль в глазах. По словам ее лечащего врача, глаза девушки были будто «запечены в микроволновке». Ее телефон на максимальной яркости излучал 625 люменов, при норме не более 300. Об этом сообщает издание International Business News.

Однако офтальмолог Вячеслав Куренков поставил под сомнение такую версию. По его мнению, все бытовое оборудование проходит испытания по безопасности и ни один прибор не способен оказать такое влияние на глаза.

— Глаза были повреждены каким-то другим способом, и она связала это просто с телефоном. Дырки и разрывы сетчатки бывают при близорукости и выявляются в момент обследования, но никак ни свет и подобное воздействие не могут это сделать, — комментирует Вячеслав Куренков.

Ранее Пятый канал сообщал, что, по мнению экспертов современные гаджеты абсолютно безопасны.