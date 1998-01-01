«Телефоны не вредны»: Специалист об опасности смартфонов для здоровья

Современные смартфоны не способны на высокое электромагнитное излучение, поскольку работают на очень низких мощностях. Об этом, комментируя антирейтинг якобы опасных телефонов, в беседе с корреспондентом Пятого канала заявил специалист по радиоэлектронным устройствам Владимир Решетов.

— Телефоны не вредны, нет никаких установленных фактов. Они работают с малой мощностью в современных сетях GSM и LTE. Все сделано так, чтобы было не вредно, — сказал Решетов.

Он отметил, что производители смартфонов строго контролируют свою аппаратуру. Опасными сегодня могут быть только рации. Например, если стандартный уровень излучения от телефона равен 0,2 ватта, то рации — 5 ватт.

Ранее Пятый канал сообщал, что эксперты составили список телефонов с высоким уровнем электромагнитного излучения, который возглавил смартфон Xiaomi Mi A1 с 1,7 ватта, когда размер допустимого значения составляет два ватта.