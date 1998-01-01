«Телефоны не вредны»: Специалист об опасности смартфонов для здоровья

, 12:37 Эксклюзивное интервью 248

Современные гаджеты абсолютно безопасны, заверил эксперт.

Фото, видео: Пятый канал, www.globallookpress.com

Современные смартфоны не способны на высокое электромагнитное излучение, поскольку работают на очень низких мощностях. Об этом, комментируя антирейтинг якобы опасных телефонов, в беседе с корреспондентом Пятого канала заявил специалист по радиоэлектронным устройствам Владимир Решетов.

— Телефоны не вредны, нет никаких установленных фактов. Они работают с малой мощностью в современных сетях GSM и LTE. Все сделано так, чтобы было не вредно, — сказал Решетов.

Он отметил, что производители смартфонов строго контролируют свою аппаратуру. Опасными сегодня могут быть только рации. Например, если стандартный уровень излучения от телефона равен 0,2 ватта, то рации — 5 ватт.

Ранее Пятый канал сообщал, что эксперты составили список телефонов с высоким уровнем электромагнитного излучения, который возглавил смартфон Xiaomi Mi A1 с 1,7 ватта, когда размер допустимого значения составляет два ватта.

Читайте также

Подпишитесь на ленту Яндекс.Дзен!Читайте новости Пятого канала
в ленте Яндекс Дзен

Последние новости

13:25
Дело не только в генетике: Пять факторов, которые помогают людям не стареть
13:01
Крестьянский кроссворд: казацкое поселение и злак Хрущева
12:56
Александр Беглов открыл полуфинал конкурса «Лидеры России» в Петербурге
12:43
В Москве в мусорном контейнере обнаружили окровавленное тело женщины
12:37
«Телефоны не вредны»: Специалист об опасности смартфонов для здоровья
12:14
В США умер герой мема о плачущих мужчинах боксер Рокки Локридж
11:59
Актриса Юлия Снигирь показала фото, на котором она толстая
11:49
ТОП-10 самых маленьких и самых дешевых квартир в России
11:29
Галкин-младший устроил «гонки» на квадроцикле вокруг замка — видео
11:15
В метро Петербурга человек упал на рельсы
11:01
Дочь Любови Успенской тяжело восстанавливается после серьезной травмы
10:51
«Подавитесь, жабы!»: Лера Кудрявцева вышла из себя во время общения с фанатами
10:40
Международные спортивные игры «Дети Азии» стартовали на Сахалине
10:15
Крестный отец принца Гарри породнится с Меган Маркл
9:58
Москва вряд ли согласится на ввоз радиоактивных материалов из КНДР в РФ
9:42
Умер енот-прототип героя фильма «Стражи галактики»
9:29
Польша собирается пригласить Путина на годовщину Второй мировой войны
9:15
Посетительница стриптиз-бара в Лондоне заявила, что ослепла после шоу
8:57
Видео: Сердар Азмун прибыл в расположение ФК «Зенит»
8:50
Видео: Краткое содержание финальной части «Мстителей» опубликовано в сети

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

сегодня

Эксперты назвали смартфоны с самым высоким уровнем излучения

14 февраля — День святого Валентина
15 февраля — День памяти воинов-интернационалистов
18 февраля — День транспортной полиции
Вкусный праздник — Международный день блина

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Премьера «Неспроста. Астрология» на Пятом

В воскресенье, 10 февраля, звезды сойдутся на Пятом канале в новом познавательном проекте о приметах и предсказаниях.

5-tv.ru

Цифры дня

Московские телезрительницы верны Своим!

Детектив «Свои» уверенно лидирует в столичном телеэфире. 28 января, в понедельник, Пятый традиционно занял первое место с долей 11,7% в аудитории «Женщины 25-59» среди всех федеральных каналов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

Как заставить подсознание работать на себя

10 февраля в 13:05 Пятый канал собирается погрузить своих зрителей в мир неведомый и странный. Но вам там понравится, ведь там учат становиться счастливыми.

5-tv.ru

Реклама