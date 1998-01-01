Назарбаев отправил в отставку правительство Казахстана

, 16:36 344

Президент республики обратился к казахстанцам и объявил о роспуске кабинета министров.

Фото: ТАСС / Михаил Метцель

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил об отставке правительства республики в обращении к гражданам.

В заявлении говорится, что поводом для «важного решения» стала неудовлетворительная социально-экономическая ситуация в стране.

— По многим направлениям экономики, несмотря на принятие множества законов, решений Правительства, положительные изменения, так и не достигнуты. Рост ВВП в основном достигается за счет сырьевых ресурсов <…> Анализ реализации госпрограмм показал, что они выполняются, но конкретных результатов по многим важным направлениям нет <…> В этих условиях я, как Президент и Гарант Конституции, учитывая интересы нашего народа, принимаю следующее решение. Считаю, что Правительство должно уйти в отставку, — говорится в обращении Назарбаева.

Президент Республики Казахстан выразил надежду, что новый кабинет министров выработает действенные шаги по повышению уровня жизни и стимулированию экономики.

Ранее Назарбаев опроверг слухи о досрочных президентских выборах в Казахстане.

Читайте также

Только в нашей группе в ОK!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

17:29
Видео: в Барнауле горит гостиничный комплекс площадью 150 квадратных метров
17:07
Почему мужчинам не стоит ждать дорогих подарков на 23 февраля
16:52
МИД РФ: Украина готовится к повторной провокации в Керченском проливе
16:48
Сергей «Паук» Троицкий оказался в суде после выступления в фашистской форме
16:36
Назарбаев отправил в отставку правительство Казахстана
16:23
Госдума одобрила закон об ужесточении наказания для криминальных авторитетов
16:15
«Мы сделали первый шаг»: Депутат ЗакСа Петербурга о легализации граффити
16:02
Врач объяснил, как смартфон «выжег» в глазах девушки 500 отверстий
15:50
«Мы живем словно на пороховой бочке» — глава ЛНР призвал остановить Порошенко
15:48
Петербургского лицеиста отстранили от занятий из-за цвета волос
15:33
В Black Star Burger на Урале перед приездом Тимати случилось ЧП
15:22
Мощный пожар на рынке в Нальчике сняли на видео
15:20
Ремейк культового клипа на песню Freestyler вышел спустя 20 лет
14:59
Эксперт рассказал, сколько будет стоить гибкий смартфон Galaxy Fold
14:51
В Кремле рассказали о недовольстве Путина уголовным преследованием бизнеса
14:41
Стала известна основная причина смерти мужчин в России
14:35
Сугробы с человеческий рост: Как в Самаре переживают непогоду
14:23
ФСБ раскрыла подробности преступной схемы «клана Арашуковых»
14:15
Минтруд поменяет схему начисления доплат к пенсиям
14:10
Какие улучшения в социальной сфере ждут россиян после выполнения указов Путина

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

5 февраля

«Нам это не грозит» — Назарбаев опроверг слухи о подготовке досрочных выборов

«Зенит» против «Фенербахче» — где посмотреть трансляцию матча онлайн
«Байер» против «Краснодара» — где посмотреть трансляцию матча онлайн
Как правильно поститься — продукты и меню на дни Великого поста
21 марта — годовщина присоединения Крыма к России

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

«Вся правда об… обмане в интернете»

В воскресенье, 24 февраля, Пятый канал представит новый выпуск потребительского расследования «Вся правда об… обмане в интернете».

5-tv.ru

Цифры дня

Воскресное утро россиянок начинается на Пятом!

В воскресенье, 17 февраля, телезрительницы России с интересом смотрели утренний эфир Пятого канала — программы «Светская хроника» и «Моя правда», что принесло Пятому долю 8,8% и второе место среди всех федеральных телеканалов в категории «Женщины 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Пятый канал завоевал призовые места на премии BEMA

«Золотом» отмечены «Алые паруса» и «Марафон добра».

5-tv.ru

Реклама