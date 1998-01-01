Назарбаев отправил в отставку правительство Казахстана

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил об отставке правительства республики в обращении к гражданам.

В заявлении говорится, что поводом для «важного решения» стала неудовлетворительная социально-экономическая ситуация в стране.

— По многим направлениям экономики, несмотря на принятие множества законов, решений Правительства, положительные изменения, так и не достигнуты. Рост ВВП в основном достигается за счет сырьевых ресурсов <…> Анализ реализации госпрограмм показал, что они выполняются, но конкретных результатов по многим важным направлениям нет <…> В этих условиях я, как Президент и Гарант Конституции, учитывая интересы нашего народа, принимаю следующее решение. Считаю, что Правительство должно уйти в отставку , — говорится в обращении Назарбаева.

Президент Республики Казахстан выразил надежду, что новый кабинет министров выработает действенные шаги по повышению уровня жизни и стимулированию экономики.

Ранее Назарбаев опроверг слухи о досрочных президентских выборах в Казахстане.