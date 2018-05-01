«Супердолгогерой»: Хью Джекман и Патрик Стюарт попали в Книгу рекордов Гиннесса

, 21:44 Фото 28

Роли своих супергероев актеры играли дольше всех — больше полутора десятилетий.

Фото, видео: www.globallookpress.com

Актеры Хью Джекман и Патрик Стюарт установили мировой рекорд, зарегистрированный в Книге рекордов Гиннесса. Актеры дольше других своих коллег по цеху исполняли одну и ту же роль.

Достижением оба мужчины обязаны саге о «Людях Икс» — супергегорях с врожденными мутациями, наделяющими их различными сверхспособностями. Актеры сыграли персонажей, которые присутствовали в этой истории с момента ее появления. Патрик Стюарт исполнил роль Профессора Икс, а Хью Джекман — роль Росомахи. Оба актера снимались в своих образах 16 лет и 228 дней.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что о роли Росомахи также мечтает другой актер — Киану Ривз.

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