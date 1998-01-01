Киану Ривз признался, что мечтает сыграть Росомаху

, 4:06 Фото 19

Известный канадский актер заявил, что был бы не против исполнить роль героя комиксов Marvel, которого долгое время играл Хью Джекман.

Фото: Instagram @comtodotucine

Популярный актер Киану Ривз, известный благодаря ролям в фильмах «Матрица», «Адвокат дьявола» и многих других, признался, что мечтает сыграть героя комиксов Marvel — Росомаху, роль которого много лет в разных фильмах исполнял его коллега Хью Джекман.

По информации портала Kinoafisha, на днях Киану Ривз давал интервью Screen Geek Киану. Собеседник попросил прокомментировать актера его давнее желание сыграть в фильме по комиксам Росомаху или Бэтмена. Журналист уточнил у Ривза, не изменилось ли его желание.

— Раньше на этих ролях уже были актеры. Теперь они свободны. Что вы думаете? — спросил собеседник актера.

Киану Ривз, не задумываясь, ответил, что из двух предложенных на выбор персонажей, он больше всего хотел бы сыграть Росомаху.

Получив это известие, известный художник BossLogic уже представил как мог бы выглядеть Киану Ривз в образе знаменитого члена команды Людей Икс.

 

Киану Ривз в образе РосомахиКиану Ривз в образе Росомахи. instagram.com @bosslogic

 

Ранее Пятый канал сообщал о том, что Киану Ривз внезапно узнал, что женат на Вайноне Райдер.

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