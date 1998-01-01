Уже этим летом молоко может подорожать, а то и вовсе стать дефицитом. А вслед за ним и сметана, кефир, сыр. И все из-за введения новой системы ветеринарного контроля. И такие мрачные прогнозы делают не сельские производители, а продавцы. А такое уже было. Роман Ишмухаметов вспомнил и сравнил нынешний молочный ультиматум с мясным и рыбным и знает, чем это закончилось.

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Ранее Пятый канал сообщал, что ФАС объяснила, почему цены на продукты должны расти. При этом замглавы Федеральной антимонопольной службы Андрей Цыганов заявил, что российские покупатели должны войти в положение предприятий, которые нуждаются в прибыли для выплаты кредитов и долгов.